Ranieri: "La Roma è gagliarda. Ecco cosa voglio da Soulé, Pellegrini…"

Ranieri, il mercato, Cristante e Hummels

Continuando sui singoli analizza la situazione di Cristante: "Bryan sta bene e non gli si gonfia più la caviglia. Domani tornerà in campo e presto tornerà con il gruppo. Quando abbiamo bisogno di giocatori della Primavera li chiediamo. Oggi ne sono venuti 2. Quando ci mancano ripeto, li chiediamo". Mentre su Hummels e Zalewski spiega: "Hummels dipende se lui vuole restare, è libero di scegliere e se si trova bene può restare. Zalewski si allena sempre bene, aspettiamo e vediamo". Poi sul mercato chiarisce: "Non ho mai capito perché si ha una finestra così lunga. Voi vi divertite di meno e io allenare o meno nuovi giocatori. Invece, c'è la finestra lunga, si fanno riflessioni e tutti aspettano. Questo è il bello del calcio".

Ranieri torna sul derby

Torna poi sul derby: "Abbiamo vinto ma la Lazio è una grande squadra, sanno quello che fanno e lo fanno mille all'ora. Sono contento di aver vinto", e sull'importanza della sua figura per i romanisti: "Io spero di non essere né il papà né il nonno e via discorrendo. Spero di avere il rispetto. Quello che io do. Come ogni umano posso sbagliare ma i nostri tifosi possono essere super convinti che se sbaglio è perché ho una visione. Se sbaglio è per cercare di migliorare la Roma. Voi , come i nostri tifosi, mi rispettate perché sono aperto e leale. Io sono un libro aperto". Poi conclude con la trasferta vietata ai tifosi della Regione Lazio e sul pericolo delle trasferte, punto debole di questa Roma: "Mi dispiace tantissimo che i nostri tifosi non possano venire. Per noi i tifosi sono troppo importanti. Mi auguro si possa fare qualcosa. Non credo manchi mentalità. Manca quell'aspetto mentale-motivazionale che ti fa dare quel di più. Noi ci siamo vicino. Avete visto che le nostre partite sono gagliarde. Si poteva perdere col Tottenham e col Milan. Queste sono le opportunità che le squadre si cercano. Noi ci stiamo andando vicini. Mancano pochi giorni alla vittoria in trasferta. Io sono per i grandi numeri. Prima o poi ci arriverò. Le squadre domenica si daranno battaglia, noi dovremmo essere bravi ad entrare dentro le vie che si creano".