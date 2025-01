Ranieri: “Avevamo la gara in mano ma non la velocità di esecuzione”. Sul rigore...

Claudio Ranieri è intervenuto nel classico post partita per commentare il pareggio della Roma sul campo del Bologna arrivato in extremis grazie al rigore trasformato da Dovbyk. Il tecnico giallorosso ha dichiarato: “Abbiamo tenuto bene sotto controllo il Bologna. Il rigore c’era per loro così come c’era per noi. I nostri ingressi hanno cambiato la partita, i ragazzi hanno dato tutto, quando danno tutto io sono soddisfatto. Peccato perché potevamo andare 0-2 e invece poi abbiamo subito il gol del pareggio. Sono contento però di vedere una squadra che non molla. Non mi era piaciuto il ritmo del primo tempo, non avevamo velocità di esecuzione. Sono contento per aver recuperato il risultato, ma la squadra deve alzare il ritmo”.