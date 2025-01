Soulé, che succede? Momento no alla Roma. E sul mercato...  

Soulé, che succede? Viene da chiederselo e se lo stanno chiedendo anche i tanti tifosi della Roma . L'argentino è arrivato nella Capitale con un carico di pressioni enormi dovute al prezzo con cui è stato pagato e al fatto di giocare in una piazza importante e diversa rispetto a Frosinone . In più possiamo pure aggiungere la convivenza con l'amico e connazionale Dybala . Il confronto con la Joya non è nemmeno da fare, ma doversi giocare il posto con Paulo può essere motivo in più di difficoltà, soprattutto se non riesci a sbloccarti. Una prima parte di stagione negativa e dall'arrivo di Ranieri sono cambiate anche le gerarchie. Da primo sostituto a panchinaro, la spiegazione è arrivata dallo stesso tecnico ma intanto le voci di mercato si fanno insistenti.

Soulé-Roma, la situazione

"Soulé è il futuro. Il cambio di squadra ha inciso molto, pensava di fare le stesse cose a Frosinone. Ora cercheremo di tirargli fuori il meglio". Claudio Ranieri ha voluto rispondere così alle domande su Matias, ma al momento il tutto è tradotto con quattro panchine consecutive per l'argentino. Un momento difficile per il classe 2003 ex Juve che, in questi giorni, sta cercando di convivere con le voci di mercato. Il Genoa è alla finestra nonostante il ds Ottolini non abbia dato ulteriori dettagli: “Lo conosco molto bene, senz’altro mi piace: è tecnico e può darci uno contro uno ma in questo momento credo non ci sia nulla. E cerchiamo più qualcuno che, inizialmente, giochi sul lato sinistro". Insomma, il suo futuro è ancora tutto da decifrare ma Soulé vuole trovare continuità e serenità. Può farlo a Roma? Assolutamente, ma deve cambiare registro perché è lontano parente rispetto a quello ammirato a qualche centinaio di chilometro di distanza rispetto alla Capitale. E i numeri lo confermano: un gol soltanto sin qui, nella sconfitta contro il Verona.