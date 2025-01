Ranieri: "A fine stagione smetto. Roma, chi arriverà dopo di me..."

Si era già congedato una volta Claudio Ranieri, quando nel maggio 2024 aveva ricevuto il saluto commosso del pubblico di Cagliari, debitore della promozione in Serie A nel 2022 - la seconda dopo quella 1990 - e la salvezza conquistata la penultima giornata dello scorso campionato. Il 21 maggio all'età di 72 anni, il tecnico campione d’Inghilterra nel 2016, aveva annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio, disputando la sua ultima partita due giorni dopo contro la Fiorentina, vinta dalla Viola per 3-2. Ma il destino volle che una carriera lunga 38 anni non dovesse avere il suo epilogo in una sconfitta. E così, con la benedizione dei Friedkin e delle inaspettate (e contestate) scelte sulla gestione della panchina della Roma, passata dalle mani di De Rossi a quelle di Juric, il tecnico romano è stato richiamato in servizio per risollevare le sorti della squadra. Il pubblico giallorosso non ha potuto fare altro che accoglierlo a braccia aperte per la terza volta. Complice la dichiarazione d’amore per cui “alla Roma non posso dire di no”. Con Ranieri, Dybala e compagni hanno restituito l'immagine di un gruppo ritrovato, certo di avere imboccato il sentiero giusto per la risalita. Lo hanno fatto con alcune inevitabili e annunciate sbandate (vedi quella di Como). L'ex Leicester non ha però voluto illudere nessuno dell'ambiente, ricordando che la stagione ha avuto un avvio di difficile e che nel calcio non esistono schiocchi di dita abbastanza efficaci da risolvere le crisi nell'immediato. Il trionfo nel derby e il pareggio sul campo del Bologna, esito ben diverso dalla disfatta dell'andata all'Olimpico con Juric in panchina, sono alcuni dei segnali più importanti del progetto di risalita. Nel mentre, il tecnico è stato più volte invitato a rispondere sugli scenari futuri della Roma, in primis quello del prossimo allenatore. A fine stagione infatti, Claudio Ranieri si ritirerà per la seconda volta.