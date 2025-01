Ranieri, amore Roma: “Dybala spettacolo. Dobbiamo fare tutto per questa gente"

ROMA - La Roma di Claudio Ranieri torna al successo battendo per 3-1 il Genoa con Paulo Dybala protagonista della ripresa. Le parole dell'allenatore giallorosso nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: "Era una partita difficile, il Genoa con Vieira è una squadra quadrata. Era difficile trovare il bandolo della matassa, c'eravamo riusciti ma poi abbiamo preso gol su palla inattiva. E' stata ostica, ma volevamo vincere anche per ringraziare i 62mila spettatori che erano qui di venerdì sera. Ne aspettavo 30-35 mila, erano il doppio. Dobbiamo fare tutto per questa gente, ci ama oltre ogni limite. Il troppo amore può far partire contestazioni, i tifosi vogliono sempre il massimo. Alla squadra chiedo sempre di dare il massimo".

Sulla gestione Dybala

“Queste sono operazioni che spettano a Ghisolfi. Il ragazzo si sta allenando bene. Quando sono arrivato aveva dei problemini ma ora si allena con entusiasmo e voglia. Così è uno spettacolo rende facili le palle difficili. Mi auguro che possa restare. Ho conosciuto il suo agente e gli ho detto mi raccomando a Paulo (ride ndr). Quando arrivano i nuovi vogliono subito fare cassa”.

Sulla partita di El Shaarawy

"Giocando ogni tre giorni dobbiamo riuscire a svoltare ogni partita, cercando sempre di dare il meglio e il massimo. El Shaarawy è uno degli esperti, so che posso sempre contare su di lui".

Due gol segnati dopo due decisioni arbitrali contestate

“Sono contento. Non ci deve importare dell’arbitro. Eventualmente ci chiamano al VAR. Ancora non ho visto nulla ma evidentemente è stato giudicato troppo vicino il tocco non so. Gli dico sempre di non fermarsi perché dopo ci dicono se è fuorigioco o no. Sono felice che mi abbiano ascoltato, c’erano 2-3 che hanno reclamato e gli altri che hanno giocato. Bene così”.

Sugli obiettivi ed Europa League

"Io guardo gara dopo gara, in Serie A e in Europa. Ora abbiamo due gare importanti in Europa e cercheremo di fare risultato anche in Olanda. Non sarà facile, ma ci proviamo. Siamo pronti e i ragazzi stanno bene. Cercheremo di lottare sia in campionato, sia in Europa".

Ultima stagione da allenatore?

"Non voglio dire più nulla. Avevo detto già una volta che avevo smesso e sono di nuovo qui - ha concluso -. Avevo già deciso un anno fa di voler smettere, vedremo...".