Mal di trasferta, grosso guaio in casa Roma. Ranieri, i numeri parlano chiaro

ROMA - Vai a vedere che alla fine non aveva ragione José Mourinho . "A questa squadra fuori casa manca il dolce della nonna", disse lo Special One il 25 novembre 2023 parlando del rendimento in trasferta della sua Roma. Oltre un anno dopo il tema è ancora di strettissima attualità, basti pensare all’ennesimo ko lontano dall’Olimpico, questa volta in Olanda contro l’Az Alkmaar. Sono così 18 le partite consecutive in trasferta senza successi per i giallorossi, con l’ultima vittoria in Europa che risale all'11 aprile a Milano, mentre l’ultima all'estero, con Mou in panchina, è addirittura datata 21 settembre 2023 contro lo Sheriff. In campionato, poi, bisogna scorrere la lancetta indietro fino al 25 aprile, quando la Roma recuperava e vinceva la gara con l’Udinese. Ad allenare i giallorossi c’era De Rossi , cacciato anche lui come Mourinho, e a distanza di quasi 300 giorni da quell’ultimo successo i giallorossi torneranno domani alla Dacia Arena proprio contro i friulani per spezzare quello che non è più solo un tabù, ma una vera e propria maledizione.

Dybala e Soulé non bastano

Non se ne capacita fino in fondo nemmeno Claudio Ranieri, convinto che non esista una mentalità da trasferta e una da casa. I numeri, però, dicono il contrario e ora la Roma è chiamata a sovvertirli. Ma andranno fatte delle scelte perché la partita di Udine arriva a nemmeno 72 ore dall'ultima e la risposta di alcuni calciatori è stata al di sotto delle aspettative. Un nome su tutti: Artem Dovbyk, sostituito all'intervallo della gara con l'Az e non solo per il giallo a suo carico. La Roma con Dybala falso nove e l'innesto di Soulé è sembrata girare meglio e la soluzione con il finto centravanti potrebbe essere riproposta. Oggi verranno valutate le condizioni soprattutto di Paulo, migliore in campo per i giallorossi anche giovedì sera.

Dybala e l'ipotesi riposo

"Finché sta così, gioca sempre", va ripetendo da giorni Ranieri, però le due gare così attaccate e soprattutto il match decisivo di giovedì in Europa League contro l’Eintracht Francoforte potrebbero portare l’allenatore a delle valutazioni. Non è da escludere nemmeno la staffetta, facendo partire Dybala dall’inizio per poi toglierlo entro l’ora di gioco. Tutte valutazioni che scioglierà tra oggi e domani mattina l’allenatore che dovrebbe aver recuperato anche il suo capitano. Pellegrini, infatti, nonostante fosse partito con la squadra per l’Olanda non era pronto a giocare, mentre già contro l’Udinese dovrebbe avere minuti preziosi in più per una squadra che potrà contare anche sulle prime convocazioni di Gollini e Rensch, i due acquisti fin qui del mercato invernale.