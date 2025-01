Ranieri: "Rensch? Lo conosco già. Roma, complimenti". Poi chiama Lucca

Udinese-Roma, le dichiarazioni di Ranieri

“Se ho caricato la squadra a fine primo tempo? I ragazzi già erano carichi da dopo l’Olanda, avevano fatto una buona partita senza raccogliere nulla. Volevamo mettere fine a queste trasferte senza risultati”- ha detto Ranieri ai microfoni di Dazn. Sul neo acquisto Rensch, subito protagonista all'esordio: “Non era facile per lui, ha fatto due mezzi allenamenti. Io lo conoscevo bene, si applica e ha grande inserimento". Poi ha proseguito: "Se le prossime partite da dentro o fuori ci possono permettere di sognare? No, sognare no. Ci possono permettere di avere più fiducia e rabbia agonistica che non possiamo avere solo in casa con l’Olimpico con i tifosi che ci spingono. Dobbiamo essere senza sentimenti, la volontà deve essere sempre di vincere. Questa è la voglia che vorrei sempre vedere". Su Lucca: “Lui è un ottimo giovane, lo stiamo seguendo e chissà”. Poi ha concluso: "Se la Roma può arrivare ancora nelle prime sei? Tutti dicono che ora ci aspettano partite difficili e poi quelle facili, ma quali sono? Quelle contro il Venezia o altre squadre che ti vengono a pressare alto? Qui non esistono più partite facili, non dobbiamo dare importanza all’avversario in base al nome, dobbiamo considerarli tutti in egual misura. Sono tutte difficili e tutte ci metteranno in difficoltà".