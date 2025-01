Ranieri show: "Fiducia a Soulé, proposta a Hummels, Shomurodov resta"

Ranieri esalta Soulé

Resta sul mercato Ranieri che rivela: "Shomurodov resta con noi, tutti gli vogliono bene. E' un ragazzo che da sempre tutto l'ho avuto a Cagliari, per me è importante. Poi mi incavolo sempre con lui, se va via con mi incavolo". Poi esalta Soulé: "E' valido, gli ho detto che deve determinare, quando ha la palla mi aspetto cose importanti. Ha le qualità per farlo. Capisco che quando passi da Frosinone a Roma, senza sminuire il Frosinone, quando si gioca su determinati campi è importante la personalità nel mettere una maglia importante. Sta entrando nel meccanismo, ho fiducia in lui e sono convinto che farà vedere a Roma i suoi colpi".

Ranieri: "Restiamo umili"

Ranieri conclude: "Sono arrivato che avevate paura della retrocessione e ora favoriti in Europa League. Un po' troppo. Siamo in un momento di crescita e dobbiamo continuare così. Tutti sono importanti e per un allenatore questa è una grande cosa. Una crescita silenziosa che ancora non ho capito e che voglio vedere. Dobbiamo continuare così con tanta umiltà, restiamo con i piedi per terra".

Europa League, la classifica