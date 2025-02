Ranieri sicuro: “Non vogliamo vendere nessuno”. Sul turnover con il Napoli...

Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari della sua Roma contro il Napoli arrivato grazie ad Angelino che ha acciuffato il vantaggio iniziale di Spinazzola. Il tecnico giallorosso ha dichiarato: "Avevamo giocato giovedì sera, dopo due giorni non puoi rimettere gli stessi perché non ne hanno più. Tutti in allenamento mi danno piena fiducia, i meccanismi sono diversi ma mi sembrava più giusto mettere 6/11 nuovi e poi cambiare nell’ultima mezz’ora. Il Napoli dei 37 gol che aveva fatto 18 erano nell’ultima mezz’ora. Era un conto che bisognava fare. Con l’Eintracht avevo messo i titolari, chi è abituato a giocare come dico io, a Udine no. Bisogna saper gestire le forze di tutti quanti“. Ranieri poi proseguire sugli obiettivi: “Il nostro focus è cercare di migliorarci partita dopo partita. Non possiamo prendere in giro i nostri tifosi, ma questo mi sento di poterlo promettere“.