"Roma, Ancelotti per il dopo Ranieri: la pazza idea dei Friedkin"  

MADRID (SPAGNA) - Dalla Spagna arriva una clamorosa notizia di mercato. Stando a quanto riferito dal quotidiano AS, la Roma, dopo una stagione complicata che ha visto avvicendarsi sulla panchina Daniele De Rossi, Ivan Juric e infine Claudio Ranieri, sarebbe pronta a ripartire da Carlo Ancelotti con cui, Sir Claudio, che rimarrà nella Capitale come dirigente, ha ottimi rapporti. I giallorossi sarebbero alla ricerca di un grande nome, come fu con José Mourinho nel 2021. Per il sito del giornale spagnolo a muoversi per strappare Ancelotti al Real Madrid ci sarebbero direttamente i Friedkin, pronti a presentare una "proposta ambiziosa sia dal punto di vista economico che sportivo: un autentico all-in per consolidare la Roma nella élite europea del calcio".