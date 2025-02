Salah-Eddine pronto in corsia di sorpasso: la Roma lo ha soffiato al Psv 

La Roma l’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato si è regalata una freccia olandese per la corsia mancina. Anass Salah-Eddine , infatti, va veloce sul rettangolo verde quando si invola palla al piede lungo la fascia sinistra, ma pure lontano dal campo sfreccia a tutto gas. L’esterno classe 2002 ha appunto una grande passione per i motori, in particolare per le moto da cross. Tanto da dilettarsi in vacanza nel guidarle. Attenzione però: mentre in campo ama accelerare e andare forte, quando è in sella ai centauri il terzino nato ad Amsterdam viaggia con attenzione e prudenza. I giallorossi hanno anticipato la concorrenza del PSV Eindhoven e sono riusciti a portarlo in Italia dal Twente. Operazione chiusa last minute in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus. Contratto fino al 2029 da 1 milione a stagione. Un investimento importante in un ruolo tutto sommato coperto da Angelino, ma il dt romanista Ghilsolfi crede tantissimo nelle doti di Salah-Edinne, il cui acquisto, inizialmente, era stato programmato per l’estate. Mossa anticipata a causa dell’ingresso in scena del PSV a fine gennaio.

Salah-Eddine scalpita

Una concorrenza pericolosa e che ha indotto la Roma ad accelerare per evitare di perdere il laterale classe 2002. Missione compiuta. Adesso toccherà a Claudio Ranieri aiutarlo ad inserirsi rapidamente e valorizzarlo. Sognando grazie alla Roma di prendere la rincorsa verso la nazionale orange. Quell’Olanda in cui Anass ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino all’Under 21. Gli manca solo la chiamata nella nazionale maggiore olandese, appunto. Anass ha due fratelli minori che stanno seguendo le sue tracce: Ibrahim e Damin. Il primo (classe 2006) fa il trequartista nel Twente, che l’anno prossimo dovrebbe promuoverlo in Prima Squadra. Per il più piccolo di casa Salah-Eddine bisognerà aspettare invece qualche anno in più, visto che va ancora alle medie anche se il suo sinistro non è passato inosservato. Tanto che l’Ajax l’ha selezionato per il proprio vivaio, dove gioca come mezzala. Magari tra qualche anno saranno avversari a grandi livelli: adesso tocca ad Anass tenere alto il nome della famiglia e lasciare il segno in uno dei campionati più importanti al mondo come la Serie A.

Salah-Eddine vuole prendersi la Roma

Salah-Eddine spera di mettere radici nella città eterna dopo aver girato in lungo e in largo l’Olanda. Nato e cresciuto ad Amsterdam da una famiglia di origini marocchine, Anass ha mosso i primi passi con l'AFC, società satellite dell'Ajax. I Lancieri inizialmente lo scartano e così il terzino approda all’AZ Alkmaar, dove si mette in luce come uno degli esterni più promettenti del paese. Motivo per cui all’Ajax qualcuno si pente di non aver creduto in lui e viene acquistato nel 2018 per 300mila euro. Quattro anni dopo va al Twente in prestito per 18 mesi, terminati i quali dalle parti di Enschede decidono di spendere 800mila euro e prenderlo a titolo definitivo. Col senno del poi una intuizione geniale, visto che l’hanno rivenuto alla Roma dodici mesi dopo a dieci volte tanto. Fuori dal campo, oltre alle moto da cross, Anass è anche molto attento alla moda e ama in particolare i vestiti italiani. Lo sbarco nel nostro paese potrà soddisfare pure questo suo interesse. A Roma, però, sperano che Salah-Eddine inizi ad andare di moda in campo.