Ranieri: “Dybala? Non lo volevo proprio far giocare, ma lui…”

Le dichiarazioni di Dybala

Anche Paulo Dybala è intervenuto nel post gara di Dazn: “Oggi era fondamentale, in uno stadio difficile, in un’orario non proprio ideale e con la pioggia. Siamo stati molto intelligenti nel modo in cui l’abbiamo affrontata. Ndicka? A volte non si parla di loro, ma solo di chi segna. Sono ragazzi forti, lui come Mancio e tutti gli altri”. La Joya ha poi concluso così: “Penso che ho giocato anche partite migliori in cui non sono stato premiato come player of the match. Sono molto contento del mio momento di forma. Non possiamo nasconderci, l’Europa è uno dei nostri obiettivi. Da dopodomani penseremo al porto. In campionato sappiamo che siamo lontani ma ragioniamo partita per partita. Il mister ci saprà gestire".