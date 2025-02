Roma, Ranieri: "Dybala altra categoria. Hummels e Paredes? Sull'aereo erano titolari"

"La gara di domani è molto importante per noi per cercare di tornare piano piano in quello che compete alla Roma, alla società, ai giocatori e a tutto". Così Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla sfida esterna contro il Porto di giovedì 13 (ore 21), valida per l'andata dei playoff si Europa League. I giallorossi, che hanno chiuso la fase a girone unico in 15ª posizione con 12 punti, si presentano all'appuntamento reduci dal successo in campionato sul Venezia, a sua volta preceduto dal ko in Coppa Italia con il Milan e dal buon pareggio con il Napoli in Serie A. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Martin Anselmi, che in Europa si è classificata 18ª con 11 punti. Allo Stadio do Dragao, i padroni di casa proveranno a ritrovare il successo dopo i 3 pareggi consecutivi in Primeira Liga, che sommate alle 2 sconfitte precedenti hanno compromesso la corsa al titolo. Le due formazioni si ritroveranno allo stadio Olimpico nell'incontro in programma giovedì 20 febbraio alle ore 18.45.