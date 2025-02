Dybala ko in Porto-Roma: infortunio e lacrime all'uscita dal campo

La Roma ha chiuso il primo tempo in casa del Porto in vantaggio grazie alla rete di Celik arrivata nel recupero ma ha perso per infortunio il suo giocatore più rappresentativo, ovvero Paulo Dybala . La Joya ha dovuto abbandonare il campo al minuto 40 per un colpo subito da Varela sul ginocchio sinistro: al suo posto è subentrato Baldanzi, che ha messo lo zampino nell'azione del gol.

L'infortunio di Dybala

L'argentino ha dovuto gettare la spugna al 40° minuto per il colpo subito da Varela, poi ammonito. L'intervento del giocatore del Porto è stato dritto sul ginocchio sinistro del giallorosso, che è rimasto a lungo a terra: il giocatore è apparso particolarmente abbattuto per il problema fisico, che non gli ha permesso di proseguire il match. La presenza di Dybala potrebbe essere in dubbio per i prossimi impegni, soprattutto il ritorno del playoff di Europa League.