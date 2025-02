Ranieri, veleno Roma: "Rosetti, ma come fai? L'arbitro voleva far vincere il Porto"

Dopo il pareggio di 1-1 tra Porto e Roma in Europa League, Claudio Ranieri si è sfogato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull'arbitraggio e lamentandosi anche della designazione arbitrale: "Fase difensiva troppo sorpresa? Soprattutto, se noi abbiamo chiesto il cambio, il guardalinee lo sapeva. Partita bellissima, siamo venuti qui per vincere e sono veramente contento della prestazione dei ragazzi. La cosa che non mi sta bene, e parlo con Rosetti: tutto il mondo sa che lei è una persona integerrima e onestissima. Come fa a mandare a Oporto un arbitro che su 22 partite la squadra ospite ha fatto solo 9 pareggi? Perché questa designazione?".

Ranieri, una furia dopo Porto-Roma

Il tecnico giallorosso è davvero furioso: "Poi i tanti cartellini... per me stava aspettando qualcosa in area per farli vincere. Ho detto ai ragazzi di non protestare, ma lui arbitra così. Otto ammoniti nostri e un espulso: qualcosa c'è stato, ma anche dell'altro. Alla fine ho mandato via i giocatori, non meritava il saluto. Su un campo internazionale una cosa del genere: non scherziamo" ha detto Ranieri. Infine, ha concluso: "Cosa non mi piace del calcio di oggi? I giocatori gridano. Io mi innervosisco quando saltano di testa e si mettono le mano in faccia. C'è il Var, diamo fallo per simulazione: questo non è più calcio".