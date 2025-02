Roma, infortunio Dybala: l'esito degli esami e come sta

Roma, sospiro di sollievo per Dybala: l'esito degli esami

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi Paulo Dybala al rientro a Roma hanno escluso complicazioni legate all'infortunio al ginocchio. L'argentino ha subito quindi solo una forte contesione che lo costringerà a rimanere a riposo per la gara di Serie A contro il Parma, in programma al Tardini per domenica 16 febbraio alle ore 18:00. L'obiettivo dell'ex Juve è quello di recuperare ed essere a disposizione per il decisivo ritorno del playoff di Europa League contro il Porto che si giocherà all'Olimpico.