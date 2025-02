Ranieri: "Soulé è il futuro della Roma. Dybala? Col Porto gioca"

Ranieri analizza ai microfoni di Sky il successo della Roma a Parma . Queste le parole del tecnico giallorosso: "Soddisfatto. Sapevo che sarebbe stato difficile a Parma. Loro vanno in contropiede velocemente e noi abbiamo questo problema sul quale dobbiamo migliorare. Poi siamo andati in vantaggio con un gol bellissimo, una pennellata. Poi dovevamo chiuderla, non ci siamo riusciti e sono partite che per un nulla puoi pareggiare. Ma sono contento per i punti in classifica, è quello che ci vuole".

Soulé e Dybala: parla Ranieri

E su Soulé aggiunge: "Credo in questo ragazzo. Non è facile essere un giocatore della Roma. Facciamo un paragone con Baldanzi. E' molto convinto, quando ha palla fa male. Matias deve stare tranquillo perché la Roma del futuro è sua". Poi torna sullo sfogo di giovedì scorso in Europa League: "A me non piace protestare con l'arbitro, sanno che non mi interessa. fa strano dirlo oggi. Gli arbitri fanno parte del calcio. A me piace l'arbitro con personalità, poi l'errore si capisce, ma non tutti ce l'hanno". E si proietta al match di ritorno: "I nuovi ci daranno una mano. Speriamo di andare avanti in Europa. E quindi dovrò fare delle rotazioni. Stanno rispondendo bene. Non era facile tenere fuori Angelino, ma se si fa male? Salah-Eddine non può giocare in Europa e quindi l'ho preferito ad Angelino. Dybala e Mancini? Gianluca ha preso una botta sulla caviglia e si stava gonfiando. Paulo ha preso questa grande botta che per fortuna non ha interessato nessun collaterale o altro. Giovedì gioca. Hummels torna molto probabilmente, mi sembra che abbia recuperato"