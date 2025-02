Ranieri e Roma-Porto: “L’arbitro è un enfant prodige. In 1200 partite…”

Mancini e la preferenza tra Lazio e Bilbao

Così il difensore giallorosso: "Ho recuperato dalla botta forte, si stava gonfiando e il mister ha deciso di togliermi. Fare il difensore di destra ti aiuta a spingere di più ed essere più libero nelle scelte, da centrale sei il guardiano e cerco di tappare buchi. In difesa mi trovo bene in qualsiasi posizione. Alla Roma a vita? I senatori li vedo bene, danno il massimo quando giocano e per il gruppo è importante. Quest'anno siamo una famiglia vera, abbiamo passato momenti terribili e questo gruppo non si è mai sciolto. Io che sono qua da tanti anni era da un po' che non vedevo un gruppo così e mi rende orgoglioso. Qui sto bene. Amo la città, il club, la società, i tifosi mi apprezzano. Questo mi fa dare sempre qualcosa in più in campo. Io vivo il presente, non mi piace pensare troppo al futuro, ma non ho problemi a dire che sto bene qua. Lazio o Bilbao? Pensiamo alla partita di domani, poi quello che verrà, verrà. Per noi è indifferente. La giusta tensione deve esserci sempre, è una partita importante. Il Porto è una squadra forte, soprattutto in attacco. Hanno velocità. La settimana scorsa avevo Omorodion e domani in base a quello che sceglie il mister vedremo le caratteristiche di chi andrò ad affrontare".