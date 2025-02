Roma, Ranieri scatenato: "Stavo impazzendo, non sono entrato negli spogliatoi"

Dybala: "Successe tante cose ma..."

"Dopo il loro gol abbiamo avuto un atteggiamento da grande squadra, da grandi uomini in campo. C'è stato un momento di tensione che ci ha portato ad avere più cattiveria su ogni palla e col gol abbiamo preso fiducia grazie anche alla spinta dei tifosi". Sono invece le parole di Paulo Dybala, autore di una doppietta nella gara vinta contro il Porto nei playoff di Europa League. "L'affetto della gente non solo in campo, ma anche fuori, è qualcosa di unico. Sappiamo che sono successe tante cose in questa stagione non positive e sappiamo che l'Europa può darci tanto. È una grande opportunità per noi", ha aggiunto. "Ranieri? Dal momento che è arrivato lui, grazie alla sua esperienza, sa cosa può tirare fuori da ogni giocatore dal più grande al più piccolo. Fa quello che è meglio per la squadra, non guarda il nome di nessuno, abbiamo tutti la stessa probabilità di giocare se ci alleniamo al meglio. Ora dobbiamo solo andare avanti. Lazio o Athletic Bilbao? Qualsiasi delle due. So cosa volete che dica, ma lo sapete già", ha concluso.