Pisilli rinnova, la Roma punta sul giovane talento: i dettagli

Pisilli-Roma, ufficiale il rinnovo: il comunicato

Questa la nota della società: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Niccolò Pisilli ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2029. Classe 2004, il centrocampista – fiore all’occhiello del settore giovanile giallorosso – è diventato rapidamente un punto di forza della Prima Squadra collezionando 34 presenze complessive (e 4 gol segnati) tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Congratulazioni, Niccolò!".

I numeri di Pisilli

Pisilli non è il classico centrocampista goleador, non ha questa caratteristica. In stagione ha realizzato tre gol e un assist, considerando tutte le competizioni. Può sicuramente migliorare sotto porta, ma la sua duttilità lo rende utile per Claudio Ranieri. Può giocare infatti sia mediano sia sulla trequarti o anche da mezz'ala. Ha molta corsa, grazie anche alla sua giovane età. Può solo migliorare e la Roma ha intenzione di dargli questa possibilità.