Ranieri e il Como: “Il Parma degli anni '90. Come il dentista, e senza anestesia”

Sul Como di Fabregas e su De Rossi

"Fabregas? Non so se sarebbe pronto, vi posso dire che arriverà in 3/4 anni al Como. Credo che il Como sia il Parma degli anni '90. Sono una squadra destinata a salire in alto. Ho letto che Guardiola diceva che affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista. Affrontare il Como ora è come andare dal dentista senza anestesia. Sono bravi e dovremmo essere super attenti" ha dichiarato Ranieri, alla vigilia della sfida contro il Como. Su De Rossi: "De Rossi può essere il nuovo tecnico? È un grande allenatore. Deve fare il suo percorso e poi tornerà alla Roma più forte di prima". Così il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, alla vigilia della sfida contro il Como, in merito al suo sostituto sulla panchina giallorossa. "Credo che la presidenza si fidi di me. Dirò di ogni allenatore pregi e difetti, poi saranno loro a chiedermi altre delucidazioni. I nomi che porto sono nomi in cui credo. Ognuno di noi ha pregi e difetti per cui credo che il presidente abbia il dovere di dire la sua. Io porterò i nomi che reputo validi per guidare la Roma".