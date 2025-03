Ranieri condottiero di Roma: piegato anche il Como, quarta vittoria di fila

Quarta vittoria consecutiva per la Roma che supera in rimonta il Como all'Olimpico col punteggio di 2-1. Primo tempo difficile per la squadra di Ranieri che va sotto al 44° minuto per mano di Da Cunha che sfrutta al meglio l'imbeccata di Perrone. L'episodio che gira la gara a favore dei giallorossi arriva al 63° quando Kempf si fa espellere per doppia ammonizione subito dopo il pari firmato da Saelemaekers . La Roma trova il gol dei tre punti grazie alla rete di Dovbyk al 76°: la punta ucraina avevo sostituito Shomurodov nell'intervallo. I giallorossi salgono così all'ottavo posto a quota 43 punti, scavalcando momentaneamente il Milan. La squadra di Fabregas, invece, resta al 13esimo posto a 28 punti.

Roma-Como 2-1, la cronaca

Pronti via e la Roma si rende pericolosa con Pellegrini, chiuso da Butez. Il Como risponde al 10' con Kempf che di testa anticipa Svilar ma manda sul fondo. La partita è combattuta e tattica, con buoni ritmi ma pochissime occasioni da parte di entrambe le squadre. Il risultato si sblocca al 44': Da Cunha e Perrone trovano una lunga triangolazione in verticale, con il capitano dei lombardi che taglia davanti a Mancini e batte Svilar in uscita. Il secondo tempo si apre con la discesa di Diao, il cui cross attraversa tutta l'area senza trovare compagni pronti alla deviazione. La partita cambia con l'ingresso di Saelemaekers, che al 61' pareggia su assist di Celik grazie anche alla deviazione di Goldaniga che beffa Butez. Due minuti dopo il Como rimane in dieci per l'espulsione di Kempf (doppio giallo). A un quarto d'ora dal termine, Rensch prende il posto di Celik (uscito per infortunio) e, alla prima palla toccata, serve un ottimo assist volante per Dovbyk, entrato per Shomurodov: l'attaccante deve solo spingere in rete la sfera. La partita sembra avviata verso un finale di gestione per la Roma, che invece stacca troppo presto la spina e soffre la carica del Como, vicinissimo al pareggio con il palo colpito da Vojovda all'88'. Sul cambio di fronte El Shaarawy sfiora il 3-1. La Roma festeggia e si avvicina nel migliore dei modi all'impegno di Europa League contro l'Athletic Bilbao.