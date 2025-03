Gollini derubato a Roma, auto forzata: cosa è successo al portiere

Nemmeno il tempo di festeggiare l'importante vittoria contro il Como che il mondo As Roma deve fare i conti con una brutta avventura capitata al suo portiere Pierluigi Gollini. Nella notte ignoti dopo aver rotto il vetro della sua auto parcheggiata in via di Porta Pinciana, in pieno centro, hanno fatto razzia di quanto trovato all'interno. Sull'episodio indaga la Polizia del distretto Salario Parioli per risalire agli autori del furto.