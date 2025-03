Ranieri, caso Hummels e Dybala: “Tutti devono correre, lui si diverta”

Ranieri: "Il passato in Europa è acqua passata"

"Pellegrini? Si diverte pure lui, però non lo dimostra. Vorrei si divertisse di più perché ha una qualità che pochi giocatori hanno. Sicuramente tra stasera e domattina farò le considerazioni del caso. Mi rivedrò alcune partite e poi deciderò. L'esperienza di tutti conta tantissimo per me. Il passato in Europa della Roma? È acqua passata e l'acqua passata non macina più. Dobbiamo scrivere il futuro. Questo gli dirò. Le insidie del match sono quelle di una squadra quarta in classifica, ben costruite, hanno tutti baschi o giocatori della cantera, per cui hanno quel senso di appartenenza incredibile. È una squadra che sta sulle ali dell'entusiasmo. Sarà difficile qui, difficilissima lì, ma lo sarà anche per loro. Il Como? Cambia molto perché l'Athletic ama giocare in maniera differente, loro prendono palla e vanno diretti in porta. Sancet, bisogna vedere se gioca, e poi se giocherà avremo le nostre qualità per cercare di renderlo il più inoffensivo possibile. Se sarà una gara difensiva? Non lo so, noi proviamo sempre ad attaccare".