Ranieri, urlo Roma: “Sappiamo cosa ci aspetta, ma siamo duri da digerire”

"Era un match difficilissimo e lo sarà ancora di più al ritorno, sappiamo però che anche noi ci siamo e che siamo duri da digerire". Così Claudio Ranieri commenta il successo in rimonta sull'Athletic Bilbao , valido per l'andata degli ottavi di Europa League. Allo stadio Olimpico, i giallorossi si aggiudicano il primo atto grazie al gol nel finale di Shomurodov che vale un prezioso vantaggio da spendere nella gara di ritorno del 13 marzo al San Mamés (dove si disupterà la finale del 21 maggio). Prima però, Dybala e compagni saranno impegnati nella trasferta di Empoli di domenica 9 (ore 18).

Ranieri: "Finito solo il primo tempo"

"L’idea era avere più opzioni prima di cominciare la partita. Ma è finito solo il primo tempo, la qualificazione è ancora sul 50 e 50 - ha dichiarato ai microfoni Sky - . I giovani? Tenerli fuori comincia a dispiacermi. Baldanzi è in gran forma, ho voluto ripetere l’esperimento che già a settembre aveva messo in difficoltà l’Athletic Club. Celik? Dare fiducia ai giocatori è fondamentale. Cerco di farli migliorare ma anche di lasciarli liberi di giocare ed esprimersi con le loro caratteristiche. Ho dei ragazzi splendidi che mi seguono in tutto e per tutto. Dobbiamo sbagliare meno passaggi e alzare leggermente il ritmo nel gioco. Le fasce oggi erano chiuse molto bene e i due fratelli Williams hanno una motocicletta al posto delle gambe, quindi era essenziale raddoppiare e triplicare. Serve inserire quei piccoli dettagli. La filosofia che ho provato ad applicare è quella di giocare fino alla fine e offrire la prestazione. Nel momento di difficoltà, se abbandoni non ti riprendi più. Se invece insisti, la ruota alla fine la giri".

Shomurodov: "Vincere anche a Bilbao"

Anche l'attaccante uzbeko autore del gol della vittoria è intervenuto al termine dell'incontro: "É importante che noi vinciamo non che io faccia gol, ora c'è la seconda partita - ha detto a Sky - . Siamo tutti una famiglia, tutti ci vogliamo bene e siamo tranquilli. Ranieri fa sempre giocare tutti ed è importante. Ora a Bilbao andiamo con una testa diversa però è anche pericoloso perché dobbiamo rimanere tranquilli e vincere anche lì".