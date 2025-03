Dybala non convocato per l'Empoli: cosa c'è dietro la scelta di Ranieri

Paulo Dybala non scenderà in campo a Empoli. L'ex Juve non è stato convocato da Claudio Ranieri per la trasferta in programma alle ore 18 di domenica 9 marzo: incontro valido per la 28ª giornata di campionato e che precede il ritorno degli ottavi di Europa League contro l'Athletic Bilbao previsto per giovedì 13. Il tecnico ha optato per il riposo dell'argentino, in vista della sfida al San Mamés che vede i giallorossi chiamati a difendere il vantaggio conquistato nel finale all'Olimpico da Shomurodov (2-1 l'aggregato parziale). Al Castellani, mancherà all'appello anche Zeki Celik, costretto a fermarsi da un risentimento muscolare.