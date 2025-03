Ranieri, la frase alla Allegri che accende la Roma: "I cavalli si vedono..."

Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria di misura ad Empoli decisa dalla rete di Soulé a inizio gara. Il tecnico della Roma ha dichiarato: “Sono una persona di una certa età, non mi potete far stare sul chi va là fino alla fine. Dovevamo chiuderla, queste sono partite che alla fine le pareggi. Siamo venuti qui in modo umile, il girone di ritorno è difficile per tutti. L’impegno europeo crea difficoltà e molte squadre hanno avuto dei problemi in campionato. Ho scelto ragazzi che avevano fame di giocare. Ora possiamo preparare bene la partita contro l’ Athletic ”.

Le parole di Ranieri

“Soulé? Tutta la squadra mi è piaciuta. A me piace la praticità e non l’accademia, per me giocare bene significa vincere le partite. Quando bisogna segnare va fatto. Shomurodov è un ragazzo splendido, ma non è un goleador. Era molto dispiaciuto, ma l’importante è trovarsi al posto giusto al momento giusto. Ci ha risolto diverse partite”. Sul recupero di Celik, Ranieri ha spiegato: "Celik lo valuteremo domani. È stata importante la partita contro il Tottenham. Alla squadra bisognava ridare autostima perché aveva già le qualità. Mi aspettavo di fare bene, ma non così. Io quando lavoro mi metto l’elmetto e così devono fare i giocatori. I cavalli si vedono sul rettilineo finale e io voglio vedere questo dai miei ragazzi. Io non premio nessuno, voglio che si allenino con convinzione e determinazione. Il grosso l’hanno capito, ma c’è ancora tanto da fare”.