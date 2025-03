"Ha ragione Allegri": Ranieri sorprende tutti in conferenza e cita Max

Non giocare per il pareggio: è questo il messaggio rimarcato da Claudio Ranieri alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League tra Roma e Athletic Bilbao . I giallorossi sono reduci dalla vittoria all'Olimpico nella sfida d'andata col risultato di 2-1 . La Roma si fa forte di un vantaggio prezioso e che, come ammesso dal tecnico, andrà protetto al San Mames ma senza giocare in difesa, perché entrare in campo pensando al pareggio potrebbe portare alla sconfitta. A trascinare la squadra ci sarà Dybala , che Ranieri ha definito il vero leader del gruppo. Il tecnico, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, ha citato anche... Massimiliano Allegri.

Ranieri verso Athletic-Roma

"Credo che all'interno di una partita ci siano tante partite. Una gara non è mai uguale alle altre. Con la spinta del loro pubblico, spingeranno ancora di più, noi dovremo cercare di fare il nostro gioco, come stiamo facendo ultimamente. Dobbiamo entrare in campo e proporre il nostro gioco sapendo che davanti avremo una squadra bella e compatta. Se entriamo in campo col pensiero che il pareggio ci sta bene, la andiamo a perdere. Attacchiamo in undici e difendiamo in undici, sapendo quali sono i nostri pregi e quali sono i nostri difetti". Tante apsettative su Paulo Dybala: "Non è solo un leader carismatico e tecnico, è diventato leader in tutto e per tutto. Essere leader significa sentirsi partecipe delle sorti di una squadra e fare tutto per il bene del gruppo. Paulo ha capito benissimo questo aspetto e lo sta portando avanti, così come altri suoi compagni".

Ranieri si ritrova a rilanciare la Roma sia in campionato che in Europa, eppure solo pochi mesi fa aveva annunciato il suo ritiro: "L'anno scorso sapevo di smettere, quindi quando andavo a San Siro e all'Olimpico ci andavo col pensiero che sarebbe stata l'ultima volta. Sono orgoglioso di essere qui, ma per come sono fatto so che dopo aver smesso non andrò a vedere le cose positive della carriera ma quelle che ho sbagliato. È la vita, non mi pesano gli errori e non mi fanno volare di testa le cose fatte bene. Metto tutto nel calderone, sono un uomo fortunato perché faccio il lavoro che amo e non sono in tanti a poter dire lo stesso".

"Ha ragione Allegri"

Chi fa lo stesso lavoro di Ranieri è Massimiliano Allegri, allenatore della Juve fino alla passata stagione. Ranieri, nella conferenza, cita proprio il tecnico toscano quando dice: "L'allenatore bravo è quello che fa meno danni, ha ragione Allegri. Io ho la fortuna di avere buoni giocatori, consapevoli che se commetto un errore lo faccio in buona fede. La mia fortuna è avere a disposizione calciatori che sanno che provo ad aiutarli mettendo a disposizione le mie conoscenze. Ci sono 5 giocatori che meritano di giocare ma non scendono in campo dall'inizio e potrebbero essere permalosi, invece ci sono tante partite in una partita, e questi ragazzi mi permettono di aiutarli cambiando alcune cose".