Roma, Ranieri mette la Lazio nel mirino: “Con questi tifosi…”

Ranieri: "Dybala, speriamo nulla di grave"

"Dovbyk è un ragazzo che ha bisogno d'affetto e comprensione, io e la squadra gli diamo tutto questo - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Non deve vivere solo per il gol, deve trovarsi al posto giusto nel momento giusto e provarci. Sono contento per lui, era importante si sbloccasse. Ai ragazzi ho chiesto di rialzarci, lo stadio era pieno e ha dimostrato di supportarci. Svilar? Essendo impegnato poco durante le partite, si fa sempre trovare pronto. Sono d'accordissimo, è importante anche lui. La sosta? Molti ragazzi andranno con le nazionali. Non recupereranno e quando arriveranno dopo due giorni giocheremo. Faremo la conta, perché a Lecce non sarà un campo facile e serviranno le condizioni migliori. Dybala? Ha sentito qualcosa dietro, farà i controlli e speriamo non sia nulla di grave. Quando sono arrivato non ho pensato a nulla, mettendo l'elmetto e chiedendo ai ragazzi impegno. Non c'era autostima, il pubblico non era contento. Adesso, invece, i tifosi ci aiutano e ci sostengono, è questa la cosa migliore per un allenatore. È una cosa meravigliosa, non saranno rose e fiori le altre partite che ci aspettano. Con questo pubblico potremo superare ogni scoglio", ha concluso il tecnico.