Dybala, dramma Roma: colpo di tacco fatale, infortunio pesante per Ranieri

ROMA - La Roma di Claudio Ranieri punta al 6° successo consecutivo in campionato avanti 1-0 contro il Cagliari ma dopo il gol di Dobvyk è arrivata una doccia gelata per i giallorrosi: infortunio con sostituzione per Paulo Dybala! L'ex Juventus, entrato al 64' per Soulè è stato costretto a lasciare il campo al 76' (per Pisilli) causa infortunio alla gamba sinistra (coscia): l'argentino ha eseguito un perfetto colpo di tacco per Shomurodov ma nell'esecuzione ha sofferto un dolore muscolare accasciandosi a terra con le mani sul volto e staff medico giallorosso a consolarlo.

