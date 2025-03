Dybala stop, l’esito degli esami: salterà quasi sicuramente Roma-Juve

ROMA - Le immagini di Paulo Dybala steso a terra con le mani sul volto durante il match vinto dalla Roma contro i Cagliari non facevano presagire nulla di buono e oggi è arrivato il responso medico. Claudio Ranieri dovrà fare a meno del fuoriclasse argentino per almeno 3 settimane causa lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. Dybala era entrato nella ripresa per Soulè (64') ma dopo 12 minuti, nell'eseguire un passaggio di tacco, ha avvertito un forte dolore accasciandosi a terra e costringendo Ranieri a mandare in campo Pisilli. Nei prossimi giorni la "Joya"sosterrà nuove visite che delineeranno meglio il quadro clinico e di recupero. Nella giornata di oggi è stato contratto anche Rensch che ha invece riportato una lesione all'adduttore lungo sinistro.