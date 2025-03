Paredes, rinnovo Roma con vista... sul Boca Juniors: "C'è una clausola"

Leandro Paredes alla Roma ... per ora, poi chissà. Il centrocampista argentino ex Juve ha ufficializzato una decina di giorni fa il prolungamento con il club giallorosso fino al 30 giugno del 2026, al cui interno è stata inserita una clausola speciale. Il suo desiderio, come ammesso dallo stesso interessato, sarebbe quello di tornare prima o poi a giocare con la maglia del Boca Juniors . D'altronde il classe 1994 è cresciuto nel settore giovanile degli Xeneizes, arrivando anche a giocare in prima squadra per poi trasferirsi in Europa. Dopo la vittoria della sua Argentina contro l' Uruguay , Paredes ha parlato proprio della clausola inserita nel suo contratto a favore di un ritorno al Boca .

Paredes, rinnovo Roma e clausola Boca Juniors

Intervistato nel post gara, come riportato da TycSports, Paredes ha ammesso come all'interno dell'accordo di prolungamento coi giallorossi ci sia una clausola che possa favorire il ritorno al Boca: "La clausola per il Boca è vera. È solo per il Boca, per nessun altro. Non ne ho parlato con i dirigenti del Boca, l'ho fatto solo con il mio club (la Roma, ndr). Sono totalmente grato ai giallorossi perché, anche se c'era un rinnovo che stava per essere fatto, per le partite giocate e per gli obiettivi che avevo che sono stati quasi raggiunti, il club ha scelto di anticipare il tutto mettendo questa clausola in mezzo. È per questo mercato, ma sono consapevole che sarà molto difficile. La finestra più facile è stata quella di gennaio, dove ho fatto del mio meglio, ma non è andata così per diversi motivi. Spero di poter continuare a vivere la mia vita e la mia carriera in modo che a un certo punto possa tornare al club". Il presente dice Roma, il futuro chissà: intanto nel contratto dell'argentino presente la clausola da 3.5 milioni a favore del Boca: sarà la volta buona per tornare agli Xeneizes o anche la prossima stagione sarà a tinte giallorosse?