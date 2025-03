ROMA - Se la stagione sul campo di Paulo Dybala è finita al settantacinquesimo minuto del match contro il Cagliari, a causa di una lesione del tendine del semitendinoso della coscia sinistra che lo costringerà all’intervento chirurgico in programma in settimana, nelle ultime nove partite della Roma la Joya non farà mancare la sua presenza. In un altro ruolo, con una veste inedita, ma sempre in linea con quella leadership che l&rsquo