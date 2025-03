Ranieri rivela: “Non sarà Gasperini il nuovo allenatore della Roma”. Su Dybala...

"Io me l’aspettavo questa domanda ma sono contento. Questa settimana abbiamo parlato di Gasperini e la prossima di un altro. Se chiedete a ogni allenatore di quello che pensa della Roma, che volete che vi dica? Ma di quelli con cui ho parlato io non ne avete tirato fuori neanche uno. Non è neanche Farioli - aggiunge - La scadenza è quando lo vorrà dire il presidente, e lo conoscete, voleva Mourinho e l'ha preso, vuole fare lo stadio e sta procedendo. Io preferisco un presidente che parla poco e fa tanto. Potete escludere tutti i nomi che sono stati detti finora. Gasperini? Anche lui. Sarà un altro"

Chi farà la scelta?

“Lo sceglieremo io e Ghisolfi e daremo una lista al presidente che deciderà. La piazza è importante ma sappiamo che ama chi farà bene alla Roma. All’inizio potrebbe non venir apprezzato e poi può far cambiare idea. Per i primi 2 mercati non potremo fare spese pazze e questo lo deve sapere. Quando il presidente lo dirà io farò presente cosa servirà ed aiuterò il nuovo allenatore. Se restassi perderei un anno e chi arriva deve essere il futuro della Roma”.

Intervento del presidente entro fine stagione?

“Perchè è così importante? Che viene a parlare ci cambia poco. Dovete sapere che il presidente del Chelsea prima di Abramovich non l’ho visto quando c’era ma solo dopo. Ditemi nelle altre nazioni dove parlano. Ditemi quale presidente americano parla in Italia. Ripeto quello che ha detto Dan Friedkin, vuole fare grande la Roma. Ha già speso un miliardo e c’è il gentlement agreement. Ha preso Mourinho e ha cercato di far bene. Stiamo spingendo molto per lo stadio. Preferisco un presidente che fa e non parla. Sto parlando da tifoso. Speriamo che si possa mettere”.