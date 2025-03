Roma come l'Inter, Ranieri avvisa la Juve e Tudor: "Vogliamo continuare" © .

Ranieri sul prossimo allenatore

A Dazn, Ranieri chiarisce ulteriormente la sua posizione sul futuro allenatore giallorosso: "Io continuo a lavorare. io non prometto. Sono un positivo e voglio che lo siano anche i giocatori. Oggi abbiamo sbagliato due gol in avvio, all'intervallo gli ho detto di stare sereni e di migliorare i dettagli. Dobbiamo migliorare queste cose qua. Mi auguro di poter assolvere il mio compito fino in fondo, chi verrà dopo di me sicuramente sarà più giovane di me. La Champions non inciderà, l'importante è fare bene quest'anno per portare i ragazzi al loro valore perché non abbiamo tanta manovra per il fairplay finanziario".