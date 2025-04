Soulé dimentica la Juve: "Roma, mai visto niente di simile"

Soulé racconta Roma

Nell'intervista realizzata tra la collaborazione del club giallorosso con Idealista.it, Soulé racconta la città eterna: "Roma è bellissima. Ero venuto a visitarla anche durante la stagione al Frosinone, dato che stavo vicino, perché non la conoscevo e volevo scoprirla. Quando esco, è più per andare a mangiar fuori, Quando ricevo genitori o parenti in visita andiamo spesso in centro, a San Pietro e alla Fontana di Trevi". E sulla vita e la sua casa ideale a Roma: "Al momento sono in affitto, però mi piacerebbe comprare una casa in questa città meravigliosa. "Per me è vitale avere uno spazio esterno, un giardino, che abbia una griglia per cucinare la carne e delle porticine da calcio per giocare o passare del tempo con gli amici". Soulé ha lasciato la Juventus alle spalle, ma ora se la ritroverà davanti nella sfida per un posto in Champions.