Verso Roma-Juve su Dazn: la soddisfazione del club giallorosso

«L’AS Roma esprime la sua soddisfazione per la trasmissione gratuita, in chiaro, su Dazn della partita Roma-Juventus. Il supporto incrollabile dei nostri tifosi, sia dall’Olimpico sia da casa, è da sempre il cuore pulsante del nostro Club. Forza Roma!». Così il club giallorosso si è espresso in merito al big match di domenica 6 aprile (ore 20.45) all'Olimpico della capitale. Intanto l'attesa monta, a maggior ragione per il fatto che la quinta e ultima partita stagionale trasmessa gratis in streaming sarà proprio la sfida che infiammò i cuori dei tifosi nei mitici Anni 80, quando giallorossi e bianconeri battagliavano anno dopo anno per la conquista dello scudetto. Domenica i sogni di tricolore resteranno ben distanti dall'erba dello stadio romanista, ma il fascino del duello rimane innegabile.