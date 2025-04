Ranieri: "Schiacciati dalla Juve. Se devo scommettere, entrano in Champions"

Claudio Ranieri ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio della Roma per 1-1 contro la Juventus deciso dalle reti di Locatelli e Shomurodov . Il tecnico giallorosso ha dichiarato: “Io già avevo smesso l’anno scorso, poi c’erano state delle squadre che mi avevano richiesto e ho detto che sarei potuto tornare solo per la Roma o il Cagliari . Pregavo Dio di non tornare perchè significava che queste due squadre stavano passando brutti momenti. Quando hanno mandato via Daniele ho detto: “menomale hanno preso Juric ” e sto tranquillo. Sono più di 35 anni che sto girando il mondo e prima di morire voglio sapere cosa c’è oltre il calcio. Adesso è giusto che dica stop”.

Le parole di Ranieri

“Ci aspettavamo una Juve così nei primi minuti, sapevamo che Tudor avrebbe portato la sua mentalità e la sua grinta, avrebbero giocato sempre in verticale. Non è che ci hanno sorpreso, sono stati bravi. La Juventus è una grande squadra, per me arriva tra le prime quattro. Non ho mai scommesso in vita mia, ma c'è da scommetterci. Nel momento in cui noi ci siamo messi bene, abbiamo cominciato a tirare fuori la testa loro hanno fatto gol. E’ stato bello che abbiamo subito pareggiato ad inizio secondo tempo e poi ci siamo assestati. Quando capici che non puoi vincere devi cercare di non perdere”. Infine sul derby, Ranieri ha concluso così: “Ho detto ai ragazzi che inizia il rettilineo finale e ci poteva stare una falsa partenza e ci poteva essere invece una vittoria. Siamo partiti contro una grande squadra. Adesso arriva il derby, che è una partita immensa che si commenta soltanto alla fine, sperando che si faccia bene, che tutti i tifosi si possano divertire e ci sia tanta tecnica in campo”.

Ranieri in conferenza stampa

Claudio Ranieri in conferenza stampa ha aggiunto: "Davanti c'era una grande Juventus, con carattere, valori asssoluti e grande determinazione . Ci aspettavamo una partita difficile e all'inizio ci hanno schiacciato. Noi volevamo rispondere colpo su colpo e dopo i primi venti minuti ne abbiamo venti buoni noi, ma abbiamo preso gol nel momento migliore nostro. Buon per noi che siamo riusciti a pareggiarla a inizio ripresa, poi la partita si è incanalata in un certo modo e sia loro che noi volevamo provare a vincere senza però rischiare di perdere".