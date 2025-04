Totti: "Mi identificavo nella Roma, ora non più". E su Sinner e De Rossi...

Francesco Totti è volato a Mosca per l'International RB Award. In Russia, dopo le tante polemiche sulla sua partecipazione, l'ex capitano giallorosso ha rilasciato una lunga intervista all'emittente Match Tv in qualità di testimonial dell'evento e ha toccato temi molto interessanti: dalla sua carriera dopo l'addio al calcio fino a Daniele De Rossi, passando per le sue passioni al di fuori del rettangolo di gioco nel quale ha incantato il popolo della Capitale e non solo.