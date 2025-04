Roma, Dybala scalpita: "Ecco quando torno". E sul nuovo allenatore...

Dybala: "Dura stare fuori, ecco quando torno"

Così Dybala: "La verità è che è brutto stare fuori. Stare vicino al campo e non poter fare niente è brutto: si vuole stare coi compagni, giocare, essere disponibile per il mister, dare il proprio contributo. So che starò fuori per un po', sto lavorando per riprendermi il prima possibile. Il tempo adesso è dalla mia parte perché so già che non giocherò più in questo campionato, e mi aiuterà a recuperare al meglio per iniziare il prossimo ritiro per bene. Dopo quello che mi è successo contro il Cagliari, i Friedkin sono stati i primi ad essermi vicini, ad aiutarmi a trovare la soluzione migliore per questo infortunio: si potevano prendere diverse strade, ma quella intrapresa era la migliore per me, per recuperare affinché non succedesse di nuovo".