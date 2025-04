Ranieri: "Roma in Champions? Se gli altri 'sbragano'. Soulé e Dovbyk..."

Ranieri: "Ci manca furbizia"

Non si sbilancia ancora sul futuro: "Ora pensiamo a quest'anno. Quello che ha detto Daniele è vero. Mancano giocatori di gamba. Noi per ora abbiamo fatto il massimo. Abbiamo giovani che devono crescere. Il gap con le 4-5 squadre è notevole. Lo vedono tutti. Anche chi non sa di calcio". Mentre sul gol subito nel derby: "Deluso e molto arrabbiato. Dobbiamo lavorare di più. A volte ci manca la scaltrezza, la furbizia, l'essere determinati a non far entrare l'avversario nell'area di rigore. Tutta questione di carattere e allenamento. Ma alcuni momenti pensiamo di andare a prendere la palla da soli. No. Per cui dobbiamo ricompattare. Sono 9-10, i gol presi da calci d'angolo e punizione. Una squadra così non deve permettere tutto ciò". Passa ai singoli, partendo da Pisilli: "Lui ha fatto bene da quando sono venuto. In questo periodo era sceso molto di condizione. E' normale e adesso si sta riprendendo. Quindi ha la stessa possibilità dei compagni. Non è questione del perché ha firmato il contratto si è sentito sazio. Dà sempre tutto. Ma un allenatore si accorge se ad un giocatore gli vengono naturalmente oppure no. Un po' e sarà il Pisilli che conosciamo tutti". E su Hummels: "Lui è una colonna. Grande giocatore e io sono convinto che se lo metto dentro fa la sua prestazione".