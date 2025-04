Ranieri: "Champions? Ci sono troppe squadre davanti. Dybala è un leader"

ROMA - Secondo successo consecutivo per la Roma di Claudio Ranieri che all'Olimpico piega il Verona 1-0 raggiungendo per una notte il Bologna al 5° posto a quota 57 punti. Le parole dell'allenatore nel post-partita a Sky Sport: "Partita difficilissima, così come ce la immaginavamo. Loro giocano in avanti e poi ti vengono in contropressing. Bene per noi, siamo riusciti a sbloccarla subito. Bene tutti quanti, non voglio fare classifiche. Volevamo i 3 punti, sono venuti e facciamo una buona Pasqua noi e i nostri tifosi".