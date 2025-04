Soulé è la fantasia al potere! Roma, le pagelle dell’eurosogno

Montipò 6 Soulé ne evita l'uscita con il colpo sotto, pronto a respingere in angolo un sinistro dell'argentino.

Ghilardi 6.5 Attento nelle chiusure aeree e in quelle palla a terra.

Coppola 6 Un po' svagato in occasione della rete di Shomurodov. Poi argina l'attacco della Roma.

Valentini 5.5 Si fa saltare con troppa facilità da Soulé nel vantaggio iniziale siglato da Shomurodov.

Tchatchoua 6 Primo tempo da vero protagonista con vere e proprie scorribande sulla fascia.

Dawidowicz 6 Fa legna. Lotta con le sue doti che sono fisicità e applicazione tattica.

Serdar (12' st) 5.5 Non è in condizione e si vede. Fatica a trovare il ritmo gara.

Duda 6 Metronomo del gioco scaligero. Non si prende grandi responsabilità ma è sempre pulito nelle giocate.

Bradaric 6.5 Il più lucido quando il Verona attacca.

Bernede 5.5 Non parte benissimo, con tanto di giallo. Più in partita ma sempre in posizione ibrida.

Suslov (12' st) 5.5 Entra con irruenza ma alla fine ottiene ben poco.

Sarr 5.5 Generoso e tecnicamente non male. Ma come attaccante combina poco.

Mosquera 6 Fisicamente un portento, tecnicamente da migliorare.

All. Zanetti 6 È un buon Verona, compatto e quadratona cui manca il guizzo offensivo.