Dybala, la Roma e l'impossibile rincorsa Champions che passa dall'Inter

La Roma può ancora sognare. Ha a disposizione cinque gare per farlo e perché no, tramutare la speranza in realtà. La Champions d’altronde è lì vicino e gli scontri diretti, quattro consecutivi, a cominciare da quello con l’Inter, fanno sì che il destino dei giallorossi possa essere ancora nei propri piedi. Ne è convinto anche Paulo Dybala, nonostante il giocatore sia fermo ai box. «Ma sto abbastanza bene - ha detto l’argentino - Ho recuperato e mi sto già allenando». L’obiettivo resta comunque quello di essere a disposizione del nuovo allenatore per l’inizio della nuova stagione, nel frattempo i suoi compagni dovranno cercare di fare da soli in una rincorsa Champions che è difficile, ma non impossibile. «La classifica ci dice che possiamo farcela, anche se non è facile - le parole ancora di Dybala - Ci sono tante squadre che stanno facendo bene, stanno giocando bene e lo abbiamo visto con il Bologna contro l'Inter che ha fatto una partita incredibile».