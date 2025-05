Pellegrini ancora ko: le condizioni e le novità in vista dell'Atalanta

Brutte notizie per Claudio Ranieri in vista della delicata trasferta di lunedì sera a Bergamo contro l’Atalanta. Lorenzo Pellegrini ha infatti interrotto l’allenamento di questa mattina a causa di un fastidio muscolare, lasciando il campo prima del termine della seduta. Il capitano giallorosso si sottoporrà nella giornata di venerdì agli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio, ma la sua presenza per la sfida del Gewiss Stadium è fortemente in dubbio.