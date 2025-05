Ranieri: "Roma, tutto uguale anche senza Champions. Ho parlato con Friedkin"

“Io sono sincero. L’ho detto sempre, la cosa che più mi è piaciuta è che Percassi nei primi quattro anni diceva che dovevano salvarsi. Ogni volta parlava di questa cosa. L’obiettivo è la salvezza e questa è la loro forza nonostante la squadra stesse raggiungendo cose sostanziose. Dateci credito e noi faremo una buona Roma. Friedkin vuole portare la squadra stabilmente in Champions League, ha sbagliato ma sta correndo ai ripari. Io e Ghisolfi ci prendiamo le colpe di tutto, abbiamo le spalle larghe. Per me che sono romanista dentro è bellissimo avere queste possibilità. Non è che voglio tutto e subito, la massima inglese la ripeterò spesso: “Roma non è stata costruita in un giorno”.

Si lavora ad una Roma riconoscibile e forte

“Stiamo lavorando sotto ogni punto di vista e come reparto. Cercheremo di migliorare per arrivare al top in ogni situazione. Io mi occuperò del mio e non metterò bocca su cose che non mi competono e non conosco”.

Su Pellegrini

“Siamo oltremare. Un giocatore della sua classe mi mancherà tanto. Era una freccia al mio arco importante. Gli faccio un grosso augurio di pronta guarigione in questo momento. Se va via Pellegrini? Se un giocatore non rende ai suoi livelli per me è sempre una sconfitta personale. Quando un giocatore non si esprime come dovrebbe è sempre una sconfitta”