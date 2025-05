Ranieri furioso sul rigore: “Il Var non doveva intervenire”. Poi botta e risposta in diretta tv

Il botta e risposta con Marelli

Dagli studi televisivi di Dazn salutano Ranieri e passano la linea a Marelli, ma il tecnico della Roma ascolta e interviene: "Voglio sapere cosa ne pensa del rigore. Può intervenire il Var in un episodio del genere? Voglio sapere per giustizia sportiva. Magari mi dicono 'Sono cambiate le regole'... Non capiamo, ma accettiamo. E ora a Marelli". Prende così la parola l'ex arbitro: "Ho visto le immagini più volte e posso dire che, prima ancora che Sozza venisse richiamato al Var, avevo detto che ci sarebbe stata l'on field review. Perché, in questa circostanza, c'è questa immagine in cui a velocità normale sembra ci sia un contatto, ma in realtà non c'è...". Marelli viene interrotto da Ranieri: "Ah, non c'è? Va bene, va bene. Ho capito, ho capito tutto. Proprio non c'è... Guarda, si vede proprio il ginocchio che lo tocca, ma come si fa a dire di no? Lui ha sbagliato l'intervento, gli pianta il piede, non tocca per niente la palla e tocca il mio giocatore, come fa lei a dire di no? E lo stiamo vedendo... La ringrazio, buonasera".