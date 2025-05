Ranieri e la bufera Var: “Resto della mia idea. Quest’anno altri episodi…”

Sulle parole del presidente dell'AIA

- La Roma ha conosciuto nell'ultima giornata la prima sconfitta in campionato sotto la guida di Claudio Ranieri, un doloroso ko a Bergamo nella lotta alla Champions League. I giallorossi torneranno in campo domenica (20:45) contro il Milan fresco di sconfitta nella finale di Coppa Italia, le parole dell'allenatore capitolino nella conferenza stampa della vigilia di quella che sarà la panchina numero 500 in carriera: "Europa? Voglio arrivarci, per i tifosi, per quello che hanno fatto i ragazzi, la loro voglia e determinazione. E poi è importante per la società".

"Io non sto giudicando se fosse o meno rigore. Parlo di protocollo Var. Chiaro ed evidente errore, allora, ci sono stati in Italia sia in Champions errori simili e il Var non è intervenuto. Per sapere, anche per dirlo ai miei giocatori. Se mi attaccate un giocatore davanti a tutti lo difendo, mi sembra normale che il presidente AIA difenda. Quello che è successo a noi è successo ad altri, il VAR non è intervenuto".