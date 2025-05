Ranieri, corsa Champions e futuro Roma: "Da tifoso non me lo perdonerei"

ROMA - La Roma piega il Milan 3-1 ed in virtù del pareggio della Lazio la supera per un punto nella lotta al 5° posto che vorrebbe dire Europa League. Per Claudio Ranieri una serata particolarmente emozionante in quella che è stata l'ultima partita da allenatore dei giallorossi all'Olimpico che, però, non smette di credere nel sogno Champions League (-1 dalla Juventus): “Evidentemente ancora sto sotto l’effetto dell’adrenalina (ride). In seguito quando rivedrò queste immagini mi toccheranno ancora di più. È stato bello perché essere apprezzato dalla propria gente è sempre qualcosa di meraviglioso. Abbiamo iniziato in una maniera difficile ma la squadra non si è mai disunita, si è compattata e ha fatto reparto. Per questo io ringrazio i miei giocatori perché non era facile in quella situazione quando tutto sembra nero. Sono veramente contento per loro, per i tifosi e per il presidente”.