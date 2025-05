"Roma, spunta Nuno Espirito Santo per la panchina: nodo contratto"

Il muro Nottingham

Nonostante la volontà della Roma sia chiara, l’approdo del tecnico portoghese nella capitale non sarà semplice. Nuno è ancora legato contrattualmente al Nottingham Forest per un’altra stagione e il club inglese, ancora in corsa per la qualificazione alla Champions, non è intenzionato a privarsi del suo allenatore senza trattative complesse. Il tecnico, eletto miglior allenatore del mese in Premier League lo scorso marzo, ha conquistato il rispetto della tifoseria e dell’ambiente nonostante un rapporto non sempre sereno con la proprietà del club.